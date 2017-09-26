ربيع الأسمر يُكرّم من “أهل البحر” في اللاذقية

تحت رعاية وزارة السياحة السورية، ووسط مجموعة من نجوم الفن والرياضة، شارك النجم اللبناني ربيع الأسمر في فعاليات مهرجان “بلدنا بخير” الذي نظّمته مجموعة أهل البحر في اللاذقية.

يرأس المهرجان الضخم الكابتن مازن كوسا، وقد تحوّل إلى ملتقى دائم ومنتظر للقاء الفنانين والرياضيين والإعلاميين، وجمع هذه المرة وكعادته حشداً كبيراً من نجوم الفن والإعلام والرياضة في العالم العربي، وتمّ خلاله تكريم النجم اللبناني ربيع الأسمر الذي شارك أيضاً في إحياء السهرة الفنية.

وقد أقيم، على هامش المهرجان، حفل غداء خيري لصالح دار الأيتام في اللاذقية حيث التقى الأسمر مجموعة من الأطفال الأيتام الذين تجمهروا حوله وشاركوه أداء أجمل أغنياته.

كما تضمّن المهرجان أيضاً مباراة استعراضية في كرة القدم تنافس خلالها فريق الفنانين والرياضيين مع فريق أهل البحر.

يُذكر أنّ الفنان ربيع الأسمر يتابع حفلاته في المناطق اللبنانية قبل الانطلاق في جولته الفنية التي سيحيي خلالها العديد من الحفلات في كندا وأستراليا.