ربيع الجميل يتخطى في “فوق العادي” عتبة الستة ملايين

لم يكن عام 2017 عادياً بالنسبة للنجم ربيع الجميل، الذي حقق خلاله سلسلة كبيرة من النجاحات تمثلت بإحيائه مجموعة كبيرة من أهم الحفلات والمهرجانات في لبنان والدول العربية وبلاد الاغتراب، بالإضافة إلى أعماله الغنائية التي حققت أرقاماً عالية فاقت كل التوقعات، وكان آخرها أغنية “فوق العادي” التي كتب كلماتها مازن ضاهر، ولحّنها فضل سليمان ووزعها طارق مجدلاني، حيث تخطت هذه الأغنية أكثر من 6 مليون مستمع على قناة الجميل عبر موقع “يوتيوب”.

كما احتفل النجم اللبناني ربيع الجميل مع طلاب جامعة AUL في مطعم الأطلال بلازا، حيث قدّم خلال سهرة العشاء باقة من أجمل وأشهر أغانيه وأشعل الأجواء فرحاً وغناءً.

ويختتم ربيع الجميل عام 2017 بثلاث حفلات تتوزع بين عدة مناطق لبنانية.