نجمة إكس فاكتور “رجاء قصابني” لليقظة: سأطرح أغنيتي مع مروان خوري في فصل الرومانسية

فاجأت الفنانة المغربية “رجاء قصابني” مؤخراً الجمهور خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان جوهرة بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، بتقديم أغاني شعبية وأخرى من فن الراي، حيث سجلت عودة مختلفة كانطلاقة لمرحلة جديدة بعد توقف “إجباري” بسبب مشاكلها مع إحدى شركات الإنتاج العربية الشهيرة، عقب نجاح كبير حققته بأغنية “استغربت لحال الدنيا.”

من جانب آخر، كشفت الحائزة على لقب برنامج “اكس فاكتور” في نسخته الأولى (2006)، لــ “اليقظة” أنها تستعد لتصوير أغنية وطنية تحمل عنوان “يا مغرب” وهي من كلمات الشاعر “نزار فرنسيس”، ألحان “وسام الأمير”، وتوزيع “طوني سابا”، مشيرة إلى أن التصوير سيتم تحت إشراف طاقم فرنسي – مغربي، اختار 3 مناطق بالمغرب للتصوير منها منطقة الصحراء، إضافة إلى مشاركتها في ملحمة وطنية بعنوان “ملحمة النصر” برفقة مجموعة من الفنانين المغاربة.

وحول الأغنية التي تجمعها والنجم اللبناني “مروان خوري”، قالت “رجاء قصابني” إنها أجلت طرحها إلى حين حلول فصل الشتاء، المعروف بفصل الرومانسية، حيث يتلاءم وطبيعة الأغنية التي ستكون مفاجأة لجمهورها الذي غابت عنه مضطرة، حسب تعبيرها.

هذا، وتستعد الفنانة المغربية رجاء لإحياء عدة أعراس في دول: الكويت، قطر، دبي والمغرب إضافة إلى جولة فنية تتجه فيها نحو أوروبا ابتداءاً من شهر نوفمبر المقبل، قبل أن تعود للتحضير لأغنية جديدة باللهجة المغربية.