رجيم العنب لخسارة الوزن وتنحيف الخصر

يعرف العنب بأنه من الفواكه اللذيذة ذات الفوائد الصحية، لكن ما يمكن أن تجهليه أنه من الثمار التي يعول عليها كثيرا في خسارة الوزن واستعادة الرشاقة المفقودة، إلى جانب فعاليته في تنحيف منطقة الخصر..إذا اختاري رجيم العنب واتبعي هذه الخطوات والنصائح لاعتماده..

لا تترددي في انتقاء رجيم العنب البسيط والسهل، حيث يرتكز فيه على تناول ثمار العنب وشرب عصيره طيلة اليوم، لكن يشترط بالموازاة مع ذلك شرب كميات معتبرة من الماء .

ورغم أن هناك من يعتقد أن هذا الرجيم ليس صحيا ، كونه خال من المواد الغذائية الأساسية لصحة الإنسان، لكن ما يطمأن أن هذا الرجيم أثبت فعاليته في عملية إنقاص الوزن، وإلى جانب ذلك ينصح باعتماده لفترة قصيرة حتى لا يتضرر الجسم، حيث ينصح بإتباعه لمدة 3 أيام في الشهر، ويستحسن أن تمارسي في هذا الرجيم التمارين الرياضية التي تساهم في تخلصك من الدهون المتراكمة في جسمك.

والملفت في هذا الرجيم أنه يسمح لك بإنقاص ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في الشهر أو أكثر من ذلك، ويمكن أن يكون فعالا في إطار عملية إنقاص الوزن قبل أي مناسبة معينة ومهمة.

ومن نتائج هذا الرجيم نذكر الإدرار الكبير للبول، بمعنى أن الجسم بدأ في التخلص من السموم التي تمنع نزول الوزن بسرعة.

يذكر أنه يمكن تناول كميات غير محددة، أي تناول العنب او عصيره خلال اليوم عند الشعور بالجوع.

يجب الامتناع عن شرب الكافيين أو تناول الفواكه الأخرى وكذا السكاكر في هذا الرجيم، ومن الضروري تنظيف العنب وغسله بشكل جيد بل وتعقيمه قبل الأكل.