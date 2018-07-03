رجيم صاروخي مدهش لخسارة 10 كيلوغرام من وزنك

تعد الرشاقة بالنسبة لأغلبية النساء أمرا في غاية الأهمية خاصة بالنسبة للبدينات، وحتى لا تعاني مع الحميات الغذائية التي تتعبك من دون تحقيق النتائج المنتظر منها، ننصحك بإتباع الريجيم الصاروخي الذي يخلصك من 10 كيلوغرام غير مرغوب فيها في ظرف زمني قياسي ..إذا استعيدي رشاقتك واطردي الدهون المرعبة بهذه الخطوات اليومية الناجعة..

من الضروري خلال اليوم الأول تناول في الوجبة الأولى الأناناس، في حين في الوجبة الثانية ينبغي تناول اكواز الذرة والسلطة.

وفي فطور اليم الثاني ينصح بتناول حبوب القراصيا وفي وجبة الغداء الفراولة، بينما في وجبة العشاء يفضل تناول البطاطس بالفرن.

يمكنك في اليوم الثالث تناول ثمار العنب طوال اليوم ولا شيء آخر معه.

تناولي على فطور اليوم الرابع كل من المشمش المجفف أما في وجبة الغداء تناولي السلطة وفي العشاء اختاري طبق من المعكرونة، لكن احرصي على عدم إكثار الصلصة ويجب أن تكون قليلة الدسم.

أما في اليوم الخامس، أقبلي على تناول في وجبة الفطور بضعة شرائح من الانانس، أما في الغداء فتناولي البابايا وفي العشاء تناولي مرة أخرى ثمار الاناناس.

وفي فطور اليوم السادس تناولي البابايا وفي وجبة الغداء الستيك أو صدر الدجاج المشوي مع القليل من الخضار المسلوقة.

وافطري في اليوم السابع على ثمار الأناناس وفي الغداء انتقي أي نوع من السلطة حسب ذوقك.

في حين في اليوم الثامن اختاري تناول العنب، ويمكن استبداله أحيانا بالزبيب او بالفشار.

وفي اليوم التاسع والأخير افطري على كوب واحد من القراصيا، واجعلي وجبة غدائك الفراولة وفي العشاء تناولي قطعة من الدجاج أو ديك رومي مشوي.

يذكر من الضروري أن تكرري العملية لمدة شهر واحد مع بقية الأيام الأخرى حتى تخسري 10كيلوغرم من الوزن الزائد.