رجيم صحي بسلطة القمح

تحتوي سلطة القمح على خضر مغذية ومقادير غنية بالفيتامينات، ولكن في نفس لن تكسبك أي زيادة في الوزن، بل تعمل على إزالة الدهون من الجسم، ويمكن عن طريقها عمل رجيم صحي لن تشعري معه بالجوع، يمكنك في وجبة العشاء الاستغناء عن الطبق الرئيسي وتناول هذه السلطة مع الفواكه.

المقادير:

250غ قمح مطبوخ

1 بصلة صغيرة تقطع إلى مكعبات صغيرة

1 خيار يقطع إلى شرائح

1علبة تونة

ملح حسب الذوق

القليل من الخل

1 فلفل أخضر مشوي

1 طماطم تقطع إلى مكعبات صغيرة

خس مقطع

علبة ذرة

فلفل أسود حسب الذوق

زيتون أسود للتزيين

طريقة التحضير:

بعد الانتهاء من عملية طبخ القمح في الماء والملح وتصفيته، ينبغي الشروع في تقطيع الخضروات، وبعد ذلك تخلط في وعاء كبير مع بعضها، مع إضافة كل من الملح والفلفل الأسود والخل والتونة والزيت والذرة، وفي الأخير تزين هذه السلطة الصحية المخصصة للرجيم بالزيتون الأسود.