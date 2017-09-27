رخصة القيادة هدية الملك سلمان للمرأة السعودية في العيد الوطني للمملكة

لطاما احتدم الجدل كثيرا فيا يخص قيادة المرأة السعودية للسيارة. فقد كان من المحرمات في السابق التحدث حتى عن هذا الموضوع في المجتمع السعودي المحافظ بطبعه.

وظهر علينا العديد من الشيوخ الذين حرموا قيادة المرأة للسيارة، وعلى الطرف الآخر تعالت الصيحات وكثرت النداءات للتخلي عن هذه التقاليد والأعراف القديمة والتي لا تتماشى مع روح العصر.

وفي النهاية انتصرت المرأة السعودية وأصبحت قادرة على قيادة سيارتها بنفسها، يأتي ذلك بعد المرسوم الذي أصدره الملك سلمان بالأمس والذي يسمح بقيادة المرأة السعودية للسيارة.

ويأتي هذا المرسوم بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني رقم 87. وفي السابق كانت هناك معاناة شديدة للمرأة بسبب الحظر الذي فرض عليها وحرمانها من هذا الحق المشروع.

فقد كانت المرأة في السعودية مضطرة لاستقدام سائق خاص من خارج البلاد والذي يكلفها مبالغ مالية طائلة، غير أن المادة لا تشكل أدنى مشكلة في المجتمع السعودي ولكنها كانت مضطرة لاصطحاب هذا السائق أينما ذهبت، سواء كانت طالبة بأحد المدارس أو الجامعات أو كانت امرأة عاملة وحتى في المشاوير الخاصة مثل التسوق والزيارات العائلية.