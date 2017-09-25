ردة فعل النجوم على فوز الأهلي.. أيتن عامر ترقص وهنيدي يسخر ويُحيّر متابعيه

لم تتمالك الفنانة “أيتن عامر” نفسها وهي تعبر عن فرحتها بتأهل فريقها المفضل الأهلي على حساب الترجي التونسي، بعد فوز الفريق المصري 2 -1 في مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونشرت “أيتن” فيديو بثته على المباشر، يوثق اللحظات قبل إعلان الحكم عن نهاية المباراة، لتعلن فرحتها الهستيرية بترديد أغاني اشتهر بها جمهور الأهلي داخل الملاعب، ورقصت على إيقاع “فريق كبير.. فريق عظيم.. أديلو عمري وبردو قليل”، حيث وجدت تفاعلاً كبيراً من متابعيها على تطبيق “انستغرام.”

ولم يقتصر الأمر على الفنانة “أيتن عامر”، بل تفاعل الكثير من النجوم في مصر مع فوز الأهلي، خاصة وأن مباريات الفرق المصرية أمام أندية مغاربية خاصة من المغرب، تونس والجزائر، تشكل استثناء لدى الشارع المصري، حيث اختار الفنان “إيهاب توفيق” نشر أغنيته الشهيرة “شجع شجع.. قول من القلب” التي غناها هدية للنادي الأهلي، كما حرص على ذكر اسم كاتب الأغنية “محمود هلال”، والملحن “أشرف سالم” والموزع “أنور عمرو.”

أما المغني “هيثم شاكر” فقد نشر شعار النادي معلقاً: “مبروك.. أنا.. بابا.. يلا”، كما اختارت الممثلة “غادة عبد الرازق” تهنئة الأهلي وجمهوره بنشر صورة الفريقين من مباراة سابقة وكتبت “مبروك”، في حين لم يترك نجم الكوميديا “محمد هنيدي” الفرصة تمر دون زرع المزيد من الشك لدى الجمهور المصري، خاصة بعد أن سبق له أن نشر صور بقميص الأهلي وأخرى بقميص الزمالك، حيث كتب ساخراً: “شايفين الريمونتادا برشلونة.. الأهلي والترجي”، في إشارة إلى عودة الأهلي في المباراة بعد أن كان قريباً من الإقصاء في قلب تونس، على غرار عودة برشلونة الإسباني في مباراته أمام باريس سان جرمان الفرنسي الموسم الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.