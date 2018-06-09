بهذه الطريقة ردت سمية الخشاب على شائعات طلاقها

واجهت النجمة المصرية سمية الخشاب في الآونة الأخيرة وابل من الشائعات، خاصة تلك التي ذهبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول خبر انفصالها عن المطرب أحمد سعد بعد أشهر من زواجهما على نطاق واسع، وهناك من رجح أن ريم البارودي طليقة زوجها وراء هذا الطلاق، على خلفية تصريحات هذه الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية.

واجهت سمية الخشاب في الأيام الماضية موجة من الشائعات التي قامت بتطليقها من زوجها، وهناك من اعتقد أن سبب طلاقهما تصريحات أدلت بها ريم البارودى طليقة أحمد سعد فى برنامج “شيخ الحارة”، حيث حاولت إثبات من خلال حديثها أن أحمد سعد لا يزال على تواصل معها ويحاول الرجوع إليها، بل وتسبب في فسخ خطبتها.

ولم تتردد سمية الخشاب بعد هذه الخرجة الإعلامية لريم البارودي في نفي ما حاول البعض تصوره، والمتمثل في أن علاقتها الزوجية قد انتهت، لكن بطريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية “إنستغرام”، صورة تجمعها مع عائلة أحمد سعد ووالدتها، محاولة بقوة الصمت وقرينة الدليل الرد على تلك الشائعات، ومحو كل ما روج من أنه نشبت بينها وبين زوجها خلافات جمة عصفت بعلاقتها الزوجية.

والجدير بالإشارة فإن الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب احتفلا بزواجهما فى حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور المقربين من الزوجين، حيث تم عقد قرانهما يوم 20 أكتوبر الماضي.