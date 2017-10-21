بالقرآن والتجاهل وفستان الزفاف!!….ريم البارودي تتخبط في رد فعلها على إعلان زواج أحمد سعد وسمية الخشاب

صدمة قوية تلقتها الفنانة ريم البارودي عقب إعلان الزواج الرسمي للنجم أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الصدى الذي عكس رد فعل الفنانة ريم البارودي.

في البداية نشرت ريم البارودي فيديو قصير لبعض الأيات القرآنية من سورة النحل والتي تعبر عن ضيق صدرها من الأحداث وهي الآيات “وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)”.

صباح الخير والحب والسعاده شكرا ياروح قلبي يااسماء@asma.mostafa A post shared by Reem Elbaroudy (@reemelbaroudyofficial) on Oct 18, 2017 at 1:09am PDT



ويبدو أنها أرادت بعد ذلك الظهور بمظهر المتجاهل الذي لا يعنيه كل هذه الأحداث، فقامت بنشر صورتها مع طبيب الأسنان الخاص بها موجهة له الشكر على اهتمامه والذي رد هو الآخر بمدحها والثناء عليها وعلى شخصيتها.

لكن لا نعلم تفسيراً منطقياً لتصرفها الثالث حيث قامت بنشر بعض الصور وهي ترتدي لفستان الزفاف الأبيض، ويبدو أنها أرادت توصيل رسالة تفيد بأنها هي الأخرى سعيدة وتعيش حالة من التفاؤل بالرغم من هذه الأحداث.