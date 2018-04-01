احذروا: رزان مغربي تنضم لرامز جلال في مقالبه… ومحمد عبده يرفض الظهور معه

جميعنا نتذكر خروج الإعلامي طوني خليفة العام الماضي ليفضح صديقه الإعلامي نيشان بسبب اشتراكه في برنامج مقالب “رامز تحت الأرض”. وقتها غضب طوني خليفة بشدة لأن صديق عمره حاول خداعه وتوريطه في الظهور مع رامز دون أن يدري.

من المنطقي أن يتم استبعاد نيشان لهذا العام بعدما افتضح أمره، ويبدو أن القائمون على البرنامج قرروا اختيار العنصر الأنثوي كنوع من التمويه.

فقد أكد العديد من الفنانين والنجوم تلقيهم اتصالات من رزان مغربي، مما يرجح مشاركتها مع رامز جلال في البرنامج. على صعيد متصل ذكر الصحفي السعودي عبد الله مخارش في تغريدة له، أن المطرب محمد عبده رفض الظهور مع رامز جلال في برنامجه الجديد والذي سيذاع في شهر رمضان المقبل، وتؤكد العديد من المصادر الإعلامية أن فنان العرب رفض الاشتراك في البرنامج على الرغم من المبلغ الكبير الذي عرض عليه.