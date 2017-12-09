رشا الخطيب تفاجىء جمهورها بزيّ صعيدي

بعد انضمام الفنانة رشا الخطيب إلى أسرة مسلسل ” البيت الكبير” المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية العام المقبل 2018 ، ظهرت بزيّ صعيدي في أولى جلسات التصوير في منطقة دهشور، وفي حضور عدد من أبطال العمل.

أعربت رشا عن سعادتها بوجودها ضمن مجموعة كبيرة من النجوم، وكذلك تعاونها للمرة الأولى مع المخرج الكبير محمد النقلي، القادر على تقديم الممثل للجمهور في شكل جديد ومختلف، والذي يعدُّ التعاون معه فرصة كبيرة.

وأكدت رشا أنّ شخصيتها في المسلسل تحمل العديد من المفاجآت للجمهور خاصة أنها المرة الأولى التي تشارك في مسلسل صعيدي، حيث تجسّد شخصية “داليديا” وهي شخصية مركبة وغنية بالتفاصيل والأحداث وتحمل لغزاً كبيراً يحار الجمهور في كرهها أو التعاطف معها.

وستستكمل رشا تصوير مشاهدها بالمسلسل الأسبوع المقبل في دهشور، بحضور غالبية أبطال المسلسل، منهم: لوسي، سوسن بدر، دينا، أحمد بدير، منذر رياحنة، دنيا المصري، طارق صبري، وتيسير عبد العزيز…

وتدور أحداث المسلسل في صعيد مصر، حيث يناقش العلاقات الإنسانية، أهمها علاقة الإبن بوالده عندما يضعه القدر في المفاضلة ما بين المال وعلاقته. وتسلط أحداث المسلسل الضوء على الأحقاد والكراهية في قلوب الأطفال في العديد من الأسر تجاه بعض الأقارب الكبار، مثل العم والخال.

يُذكر أنّ آخر أعمال الفنانة رشا الخطيب فيلم “ممنوع الاقتراب أو التصوير” الذي شارك في بطولته الفنانة القديرة ميرفت أمين، يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نور قدري، طارق الإبياري، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، زكي فطين عبد الوهاب.