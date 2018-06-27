رياضة رفع الأثقال ليست حكراً على الرجال فقط!

هناك فهم خاطئ، بأن رياضة رفع الاثقال للرجال فقط وهذا ليس صحيحاً كما يرى خبراء اللياقة البدنية، حيث تقول إحدى الخبيرات أنه جرى الاعتقاد بان هذه الرياضة تجعل الفتاة “تعضل” مثل الرجال وهذا الشيء خطأ تماماً لأن الهرمونات تختلف، فنحن لا نملك نسبة عالية من هرمونات الذكورة والتستسرون المسؤولين عن الضخامة التي نلاحظها على الرجال، فهرمونات الأنوثة أو الأستروجين تتحكم بهذا الشيء، فلا يمكن أن تصل الفتيات لضخامة الرجال إلا إذا تناولن هرمونات من مصادر خارجية، وأكدت الخبيرة أنها مهمة جداً للجميع النساء والرجال بالتساوي ولا يوجد رياضة بشكل عام تخص الرجال فقط والعكس.

فهي تشكل الجسم بطريقة رائعة وتشده وتوفرعلى الفتيات كثيراً من تكاليف عمليات التجميل والشد في الكثير من الحالات.

وشددت الخبيرة على أهمية التغذية للوصول للرشاقة والجسم المشدود المتناسق حيث تشكل التغذية الصحيحة تقريباً 75% من النتيجة، في حين أن الرياضة تشكل 25-30% منها.

ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها الفتيات عند ممارسة رياضة الأثقال بل لجميع الممارسين لأي رياضة هو الماء، حتى يمنع الجفاف ولتقوية الوظائف العامة بالجسم، ومن المهم أيضاً تناول الأطعمة الغنية بالبروتين لبناء العضلات بالجسم وهو موجود باللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض والحليب ومشتقاته والكينوا، أما المصدر الأهم لمد الجسم بالطاقة لرياضي رفع الأثقال تحديداً هي النشويات البسيطة والتي يفضل تناولها قبل التمرين تقريباً بنص ساعة، وهناك النشويات المركبة أو المعقدة والتي ينصح بتناولها ما بين 2-4 ساعات قبل التمرين كوجبة كبيرة أساسية وهي تشمل الألياف المهمة لصحة الجسم ولتنظيم مستويات السكر بالدم وتتوزع بطريقة معينة للرياضيين وبحسبة تختلف من شخص لآخر.