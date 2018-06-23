رفع الاثقال يساعدك على الرشاقة

عزيزتي حواء الجميلة هل تعلمين ان رفع الأثقال لا يعمل على بناء عظام قوية فحسب ، بل يساعدك أيضًا على التقدم في العمر برشاقة والعيش بشروطك لأطول فترة ممكنة، فالنمو في العمر جزء لا مفر منه في الحياة ، ولكن يمكننا أن نختار ما إذا كنا نسمح للحياة أن تؤثر على حياتنا ، أو ما إذا كنا سنزداد جسديا وذهنيا في كل عام، فإذا كنت مهتمه في مكافحة الشيخوخة فواصلي القراءة ………….

إن تدريب القوة هو واحد من العديد من الطرق لتحقيق ذلك، فهذا النوع من التمارين يمكن أن يحولك إلى شخص أصغر سنا.

ستحافظ على العضلات التي تساعد على وضعك وتبنيها بحيث تبقى مستقيمة، وتهيمن على مهام الحياة ، وتسهل الأمر على حياتك اليومية، وكلما زادت صعوبة عملك داخل صالة الألعاب الرياضية، أصبحت حياتك أسهل خارجها، ان امتلاك عضلات صحية يمنحك القدرة على صعود الدرج ونزوله بكل سهولة، أنت قادرة على انتقاء الأشياء دون أن تؤذي ظهرك، وتنهضي بسهولة إذا وقعت، سوف يمنحك رفع الأثقال القوة والقدرة على الاعتناء بنفسك لعقود قادمة، وعندما تكون لديك هذه الحرية الصحية ، ستحصلين على حياة أفضل على الفور.

ماذا لو استطعت أن تأكلي أكثر ، وتبقين رشيقة !!! مع تدريب القوة ، يمكنك ذلك. في الواقع ، رفع الأوزان يساعدك على الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة الحالية وبناء أكثر كذلك، ليس فقط سوف تبدين أفضل في ملابسك ولكن عليك أن تسرع عملية الأيض الخاصة بك.

هذا يعني أنه سيكون لديك مساحة في النظام الغذائي الخاص بك لتناول الطعام أكثر قليلا دون أي عواقب على محيط الخصر لديك.

هل تضغطين لبدء رفع الأوزان ولكنك لست متأكدا من أين أو كيف تبدأ؟ هناك العديد من الخيارات المختلفة لمساعدتك على البدء ، ولكن عندما تبحثين عن خطة ، ضعي في اعتبارك ثلاثة أمور:

1. ابحثي عن خطة تناسبك الآن ، وليس تلك التي تعمل في وضعك المثالي أو في الأسبوع المثالي.

إذا كان لديك يومين فقط في الأسبوع ، فيمكنك تكريس التمارين باستمرار ، ثم العثور على خطة تدوم لمدة يومين وتنتهي بذلك. ستصاب بالإحباط فقط إذا لم تتمكن من اتباع خطة تمامًا كما لن تحصلي على النتائج التي تبحثين عنها.

2. جدولة التدريبات الخاصة بك في التقويم الخاص بك واحترامها، فالنتائج تأتي من الاتساق ليس من خطة مثالية. إذا لم يكن لديك وقت لتدريب القوة ، فلن يحدث ذلك ولن ترى أي تغييرات.

3. التركيز على النموذج الخاص بك هذا هو التأكد من أنك تنشطين وتفعّلين العضلات الصحيحة وتظلين آمنة وخالية من الإصابات.

إن رفع الأوزان هو بناء اتصال العقل بالعقل. وهناك العديد من مقاطع الفيديو والمواقع على YouTube التي ستساعدك في الحصول على النموذج المناسب أو استئجار مدرب ذي خبرة ، والاستثمار يستحق ذلك، هل أنت مقتنعة الآن أن رفع الأوزان يمكن أن يفيد جسمك بأكثر من طريقة واحدة؟ اذن لتبدئين اليوم في حصد العديد من المكافآت من تدريب القوة!