لرفع عمليات الحرق في الجسم.. تجنبي تلك السلوكيات الخاطئة

إن مفتاح الرشاقة والحصول على جسد مثالي يتمثل بتحقيق معادلة التوازن بين ما يتم إدخاله من طعام وما يتم حرقه من سعرات حرارية، وهناك بعض الفروق الفردية بين شخص وآخر في مسألة معدل حرق الجسم، ولكن هناك بعض العادات والسلوكيات الغذائية التي تؤثر في التمثيل الغذائي ومعدلات الحرق وللأسف يقوم الكثيرين منا بها دون وعيهم بمدى تأثيرها في خفض معدلات الحرق.

ومن تلك الأخطاء التي تعيق عملية التمثيل الغذائي:

– قلة تناول البروتين في الوجبات

إن تناول البروتين بكمية كافية ومتناسبة مع وزن الجسم يعد أمرا أساسيا لبناء العضلات لذا احرصي سيدتي على تناول حصتك اليومية من البروتين وعدم تركها لزيادة عملية الحرق في الجسم

– رجيم الحرمان والتجويع

من المهم لخسارة الوزن تقليل عدد السعرات الحرارية الداخلة للجسم من خلال تقليل كمية الطعام، ولكن من المهم جدا أن نستمر في إمداد الجسم على مدار اليوم بوجبات بسيطة وخفيفة حتى لا ندخل الجسم في مرحلة المجاعة لذا يجب تناول وجبة محسوبة السعرات كل 4 ساعات.

– النوم وخفض التمثيل الغذائي

إذا أردت رفع معدل الحرق في الجسم فلا بد من أخذ قسط كافي من النوم فترة الليل حيث تؤدي قلة عدد ساعات نومك إلى زيادة الشهية والإقبال على تناول الطعام ورفع هرمون الكورتيزول في الجسم.

– شرب الماء ورفع كمية الحرق

الماء ذلك الغذاء الصامت الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة من أقوى أسلحة رفع معدلات الحرق في الجسم فشرب الكمية المناسبة من الماء يخلص الجسم من السموم ويحافظ على صحة البشرة والجسم.

– التمثيل الغذائي ووجبة الإفطار

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي ترفع عمليات الحرق في الجسم حيث تعد الوجبة الوحيدة التي يتم حرقها بالكامل فلذلك لا بد من الحرص على تناولها وعدم إغفالها

– تناول الطعام قبل النوم

في المقابل فإن تناول الوجبة الأساسية قبل النوم بساعة أو ساعتين من شأنه أن يبطئ عمليات الحرق وغالبا ما يتم تخزين تلك الوجبة على شكل دهون لذا يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة في وقت متأخر.

– التمثيل الغذائي والمواد الحافظة

من الأمور التي تؤخر عملية التمثيل الغذائي ارتفاع المواد الحافظة في الوجبة الغذائية حيث يتعامل الجسم مع تلك المواد كسموم مما يعطل عمليات حرق الطعام.