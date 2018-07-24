رقصة كيكي تجتاح العالم فما قصتها.. وكيف انتشرت؟

بدأت القصة برقصة لمقدم البرامج الكوميدي “شيجي” والذي يقدم برنامج The Shiggy Show””، عندما كان يرقص على أغنية “In My Feelings” والتي حققت 5 ملايين مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدا.

وبناء على ذلك انطلق هاشتاج التحدي والذي كان أو المستجيبين له الممثل العالمي ويل سميث، حيث نشر فيديو وهو يؤدي الرقصة على جسر بودابست الشهير، لكنه حذر متابعيه ونصحهم بعدم تكرار التجربة لخطورتها الشديدة.

تحولت الرقصة الى ما يشبه الحمى التي اجتاحت العالم، لكنها أدت الى العديد من الكوارث.

فقد أظهرت بعض الفيديوهات لأشخاص يقوموا بأداء الرقصة ليتعرضوا لحوادث السيارات الخطيرة.

انتشرت الرقصة في العالم العربي بعدما ظهر فيديو للممثلة دينا الشربيني وهي تؤدي الرقصة على وقع أحد الأغنيات الشهيرة للمطرب عمرو دياب، مثلها في ذلك مثل غيرها من الصيحات المجنونة تلقفها العديد من المشاهير مثل الممثلة درة وياسمين رئيس لتزداد انتشارا وسط الجمهور العربي.

بدورها حذرت ادارات المرور في مصر والسعودية وبعض الدول العربية من خطورة هذا السلوك، كما فرضت غرامات مالية وعقوبات تصل الى السجن لمن يضبط متلبسا بالقيام بهذه الرقصة الخطيرة.