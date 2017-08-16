روبي تنفي شماتتها بطليقها سامح عبد العزيز

نفت الفنانة المصرية “روبي” أن تكون لها أي صفحة رسمية باسمها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشيرة إلى أن حسابها الشخصي يحمل اسم “رانيا حسين” بحروف لاتينية، مما يعني أن كل ما ينشر على بعض الصفحات التي تنتحل اسمها لا يخصها.

ونشرت مجموعة من المواقع المصرية، تصريحاً على لسان “روبي” تنفي من خلاله نشر صورة لها تعبر من خلالها عن الفرحة عقب إلقاء القبض على طليقها المخرج “سامح عبد العزيز” بتهمة حيازة 3 أنواع من المخدرات، خاصة بعد أن رفضت، في وقت سابق، الاإلاء بأي تصريح حول اعتقال والد ابنتها، قبل أن تنشر بعض الصفحات صورة تحمل نوع من “الشماتة” وهو الشيء الذي سارعت إلى نفيه.

وكانت بعض المواقع العربية، قد أشارت إلى أن “روبي” أغلقت هاتفها هرباً من أسئلة الصحافة وزملائها من الفنانين، خاصة وأن الحدث تزامن وانتشر مع خبر يفيد أن طلاقها من والد طفلتها “طيبة” يعود إلى اكتشافها لخيانته لها مع فنانة شابة.

يذكر أن المخرج “سامح عبد العزيز” اعترف بأنه يتعاطى المخدرات ولا يتاجر بها، بعد أن تم ضبطه وبحوزته 12 غراماً من مادة الحشيش وغراماً واحداً من مخدر الكوكايين وغراماً آخر من مخدر البانغو.