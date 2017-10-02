روجينا تستحضر لحظات تكريمها في المغرب مع صديق لها

لا زالت الفنانة “روجينا” منبهرة بلحظات تكريمها ضمن فعاليات النسخة الــ 11 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، الذي سبق له تكريم أبرز النجمات في مصر، في مقدمتهن “إلهام شاهين”، “هالة صدقي”، “سلوى خطاب”، “آثار الحكيم”…

“روجينا” استحضرت يوم التكريم، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، جمعتها مع الصحفي “مصطفى ياسين”، علقت عليها قائلة: “أخويا وصديقي اللي بحترمه وبعتز بصداقته جداً، رفيق الرحلة واللي دايماً كنت سند.. مصطفى ياسين أحلى ما في يوم التكريم في مهرجان سلا إنك كنت موجود جنبي وأنا شايفاك فرحان بيا شكراً يا صديقي.”

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان المرأة بالمغرب، كان قد شهد تكريم “روجينا” وسط انتقادات فستانها الجريء، حيث فاجأت به الجمهور الذي تجمع وسط أحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا (شمال الرباط)، لمشاهدة نجومه المفضلين، قبل أن يفاجأ بظهور “روجينا” بفستان جريء مقارنة بزميلتها المكرمة من تركيا الفنانة “هالمان” التي ظهرت بلباس محتشم يناسب مكان عرض حفل الافتتاح.

وكانت “روجينا” قد عادت إلى مصر على وجه السرعة، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية لها من مسلسل “الطوفان”، الذي يجمعها بثلة من نجوم السينما والتلفزيون: “آيتن عامر”، “ماجد المصري”، “بشرى”،” وفاء عامر”، “هنا شيحة”، “أحمد زاهر”، “رامي وحيد”، “أحمد صفوت”، ويؤلفه “محمد رجاء” عن قصه للكاتب “بشير الديك” ويخرجه”خيري بشارة”.