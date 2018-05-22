الصفحة الرئيسية > روجينا تكشف تفاصيل طلاقها وتعرضها للخيانة..

روجينا تكشف تفاصيل طلاقها وتعرضها للخيانة..

بقلم

مايو ٢٢ ,٢٠١٨

تحدثت النجمة المصرية روجينا عن تفاصيل انفصالها عن زوجها الحالي أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، ووصفت ذلك الطلاق بالحالة الصحية التي صححت مسار علاقتهما المشتركة بعد أن عاد إلى بعضهما البعض، وعادت بذاكراتها إلى ذكرى أليمة تمثلت في تعرضها للخيانة من طرف إحدى صديقاتها التي حاولت أن تسرق منها زوجها، وتسبب لها ذلك في الإصابة بالهلع خوفا على أسرتها وجعلها تعيش فترة صعبة في حياتها.

لم تخف الممثلة روجينا حادثة انفصالها عن زوجها الحالي أشرف زكي، وجاء ذلك الاعتراف خلال استضافتها في برنامج “عقارب الساعة”، الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح عبر فضائية “النهار”، وقالت روجينا بأنهما اتفقا على الانفصال ومنح بعضهما فرصة للتفكير إن كان يرغبان في العودة إلى بعضهما مرة أخرى، وتعتقد أن فترة الابتعاد كانت جد صحية ومفيدة، حيث تمكنت من إعادة المياه إلى مجاريها وعالجت العيوب السابقة، بل وجعلت فيما بعد حياتهما تختلف كثيرا وتتغير للأحسن.

وبالموازاة مع ذلك أكدت روجينا أنها كانت أول من اقترح قرار الانفصال، وجاء ذلك بعدما أحست بأن زوجها لا يقدرها بالرغم من أنها وقفت أمام الجميع لترتبط به.

وكشفت روجينا بأنها تعرضت إلى الخيانة لكن من إحدى صديقاتها التي حاولت على حد تأكيدها سرقة زوجها منها، وهذا ما جعلها تخاف كثيرا على حياتها وبناتها على وجه الخصوص.

اخترنا لك

الزعيم عادل إمام نجوم ومشاهير بالفيديو: عادل إمام يطمئن جمهوره بشأن حريق منزله

فبراير ٨ ,٢٠١٨

سليم عساف نجوم ومشاهير سليم عساف يستقبل العام الجديد بحفلات وأمنيات عربية

يناير ٧ ,٢٠١٨

سليم عساف في كليب جديد نجوم ومشاهير سليم عساف يكشف حياته الخاصة أمام العلن في كليب جديد

ديسمبر ٢١ ,٢٠١٧

الإعلامية ديما صادق نجوم ومشاهير الإعلامية ديما صادق في حوار جريء ومختلف

أغسطس ١٧ ,٢٠١٣