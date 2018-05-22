روجينا تكشف تفاصيل طلاقها وتعرضها للخيانة..

تحدثت النجمة المصرية روجينا عن تفاصيل انفصالها عن زوجها الحالي أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، ووصفت ذلك الطلاق بالحالة الصحية التي صححت مسار علاقتهما المشتركة بعد أن عاد إلى بعضهما البعض، وعادت بذاكراتها إلى ذكرى أليمة تمثلت في تعرضها للخيانة من طرف إحدى صديقاتها التي حاولت أن تسرق منها زوجها، وتسبب لها ذلك في الإصابة بالهلع خوفا على أسرتها وجعلها تعيش فترة صعبة في حياتها.

لم تخف الممثلة روجينا حادثة انفصالها عن زوجها الحالي أشرف زكي، وجاء ذلك الاعتراف خلال استضافتها في برنامج “عقارب الساعة”، الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح عبر فضائية “النهار”، وقالت روجينا بأنهما اتفقا على الانفصال ومنح بعضهما فرصة للتفكير إن كان يرغبان في العودة إلى بعضهما مرة أخرى، وتعتقد أن فترة الابتعاد كانت جد صحية ومفيدة، حيث تمكنت من إعادة المياه إلى مجاريها وعالجت العيوب السابقة، بل وجعلت فيما بعد حياتهما تختلف كثيرا وتتغير للأحسن.

وبالموازاة مع ذلك أكدت روجينا أنها كانت أول من اقترح قرار الانفصال، وجاء ذلك بعدما أحست بأن زوجها لا يقدرها بالرغم من أنها وقفت أمام الجميع لترتبط به.

وكشفت روجينا بأنها تعرضت إلى الخيانة لكن من إحدى صديقاتها التي حاولت على حد تأكيدها سرقة زوجها منها، وهذا ما جعلها تخاف كثيرا على حياتها وبناتها على وجه الخصوص.