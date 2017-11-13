روجينا تكشف عمرها الحقيقي وتحلم بنيل الأوسكار

تعاقدت الفنانة المصرية روجينا على عمل ثلاثة أفلام سينمائية، وكشفت عن عمرها الحقيقي وتفاصيل بدايتها الفنية، وقبل ذلك تحدثت عن دراستها وهوايتها المفضلة، ولم تخف أنها شاركت في عمل فني ندمت عليه، مسلطة الضوء على المسلسل الذي حقق لها الشهرة والنجومية.

فتحت النجمة المصرية روجينا قلبها عندما تمت استضافتها في برنامج “لايف من الدوبلكس” مع الدمية أبلة فاهيتا، وخلال نفس البرنامج تحدثت مع الدمية الصغيرة “كارو” لتملأ استمارة خاصة للتعريف بها. ولم تتردد روجينا في الكشف عن عمرها الحقيقي حيث قالت أنها في سن ال44 عاماً، أي من مواليد16 أبريل 1973، واسمها من أصل إيطالي ويعني الملكة.

يذكر أن روجينا كانت تنجذب كثيراً خلال مسارها الدراسي إلى الفلسفة والمنطق، ومتعلقة بحب رياضة الكرة الطائرة، لكنها لم تنجح فيها بسبب قصر قامتها، لكن في المعهد العالي للفنون المسرحية تفوقت كثيراً وتخرجت الأولى على دفعتها.

تستعد روجينا لخوض تجربة ثلاثة أفلام سينمائية بعد تعاقدها على فيلم يحمل عنوان “حرب كرموز” وفيلم “سري للغاية” وكذلك “القمر من قريب”، وآخر أعمالها التلفزيونية كان مسلسل بعنوان “الطوفان”، الذي يشارك في بطولته ماجد المصري وأحمد زاهر وأيتن عامر ومحمد عادل وإيهاب فهمي، وكتب قصته بشير الديك، أما الإخراج قام به خيري بشارة.

وعن العمل الفني الذي ندمت الفنانة على تقديمه، فكان مسلسل “حديث الصباح والمساء”، وفيما يتعلق بأول مشاركة لها في الفن كان مسلسل “العائلة”، حيث تقاضت أجر 75جنيه عن كل حلقة. واعتبرت أن مسلسل “مع سبق الإصرار” منحها الكثير من الشهرة والنجومية، وقالت أن حلمها في الفن التتويج بالأوسكار.