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روجينا تنضم إلى “أهل الكهف”

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سبتمبر ٢٦ ,٢٠١٧

انضمت الفنانة روجينا إلى فريق الممثلين الذين سيشاركون في مسلسل “أهل الكهف” بعد تعاقدها مؤخراً بشكل رسمي، علماً أنها ستخوض البطولة إلى جانب كل من الفنان محمود عبد المغنى وماجد المصري، وكشفت بأنها انجذبت كثيراً للسيناريو ووافقت عليه بسرعة قياسية، كونها ستقدم دوراً جديداً لم يسبق لها تقمصه من قبل.

من المقرر أن تحظى الفنانة روجينا بالتكريم خلال مهرجان “سلا” الذي سيقام بالمغرب، وبعد عودتها من المنتظر أن تشرع في تصوير أولى مشاهد مسلسل “أهل الكهف”، ويبدو أن هذا الدور الجديد أسر الفنانة وجعلها توافق عليه من دون أي تردد أو تفكير عميق، والجدير بالإشارة فإنه تم الكشف عن أسماء الممثلين المشاركين، وهم ماجد المصرى ومحمود عبد المغنى ومحمد عادل، إلى جانب كل من محمد شاهين ومى سليم وإيهاب فهمى وإبراهيم نصر، أما بخصوص سيناريو هذا العمل الفني فكتبه سامح سر الختم وأخرجه أمير شوقى.

وفيما يتعلق بآخر الأدوار المهمة التي تقمصتها روجينا، نذكر دورها في مسلسل “كفر دلهاب”، علماً أن هذا العمل الفني يصنف ضمن فئة دراما الرعب والإثارة، وتمكن من تحقيق نجاح كبير، بالنظر إلى نسبة المشاهدات العالية التي سجلها على موقع “يوتيوب”، وشارك في بطولته إلى جانب روجينا كل من يوسف الشريف ومحمد رياض وسهر الصايغ ورامز أمير، وما إلى غير ذلك.

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