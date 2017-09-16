روجينا تُكرّم بمهرجان فيلم المرأة في المغرب وتعود ل “الطوفان”

التحقت الممثلة “روجينا” بكوكبة الممثلات المصريات اللاتي تم تكريمهن من قبل إدارة المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، حيث سبق أن كرمت ألمع نجمات السينما والتلفزيون في مصر، بينهم “هالة صدقي”، “إلهام شاهين”، “صابرين”، “سلوى خطاب”، “أثار الحكيم”، “سمية الخشاب”… الخ.

وقال “عبد اللطيف العصادي” مدير المهرجان، أن الاختيار وقع هذه السنة على الفنانة “روجينا” التي ستكرم عن مجمل أعمالها الفنية إلى جانب الممثلة المغربية “فضيلة بنموسى”، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة التي تحتضنها مدينة سلا (شمال العاصمة الرباط)، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 الشهر الجاري.

وكانت الفنانة “روجينا” قد عبرت عبر حسابها على “انستغرام”، عن سعادتها بهذا التكريم، وكتبت: “الحمد لله اللهم ديمها نعمة تكريمي في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في الدورة الحادية عشر والمنظمة في قاعة سينما هوليود.”

يذكر أن الفنانة “روجينا” بدأت تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل “الطوفان”، الذي يجمعها بثلة من النجوم، “ماجد المصري”، “فتحي عبد الوهاب”، “أحمد زاهر”، “وفاء عامر”، “أحمد بدير”، “أيتن عامر”، “عبير صبري”، “رامي وحيد”، “نجلاء بدر”، الراقصة “دينا”، و”إيهاب فهمي”…

المسلسل عن قصة لــ “بشير الديك”، سيناريو وحوار “محمد رجاء”، وإخراج “خيري بشارة.”