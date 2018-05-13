روجيه دوبوي تكشف عن 8 قطع حصرية من ساعات إكسكاليبير أفينتادور إس في معرض جنيف للسيارات

في معرض جنيف للسيارات لعام 2018 قامت دار الساعات السويسرية روجيه دوبوي Roger Dubuis بكشف النقاب عن مجموعة محدودة من 8 ساعات إكسكاليبير أفينتادور إس جرين Excalibur Aventador S Green.

عندما تجتمع ماركتان رفيعتا المستوى مثل روجيه دوبوي Roger Dubuis ولمبورغيني سكوادرا كورس Lamborghini Squadra Corse (قسم لمبورغيني الخاص برياضات السيارات) معاً بقوتيهما الإبداعيتين تكون النتيجة تحفة مثل الإكسكاليبير أفينتادور إس.

هذه الساعات البالغ سمكها 45مم المصنوعة من ألياف الكربون الخفيفة والمستلهمة من كتلة محرك الأفينتادور فيها عدد من الابتكارات التكنولوجية التي تضمن حماية براءة اختراعها.

من هذه الأمور تطبيق عجلات الاتزان المزودجة وفي المعتاد تكون هناك واحدة فقط ومن ثم نحصل بالتالي على توقيت أدق، هناك أيضاً تطبيق مبادىء إنشاء السيارة السوبر لمساعدة الساعات في تقليل الوزن وتحقيق مكاسب مهولة في الكفاءة.

وفي إشارة لحصرية هذه الساعات فإنها تأتي بتعقيد شديد الندرة سترفع له قبعات الخبراء من دون شك ويتمثل في عرض ثواني بدقات محكمة حيث يتم تنظيم دقات عقرب الثواني عن قصد في الساعة الميكانيكية إلى مرة في الثانية.

ثماني ساعات محدودة فقط من الإكساليبير أفينتادور إس بلون جديد نابض بالحياة وهو اللون الأخضر تم كشف النقاب عنها في معرض جنيف للسيارات.

الحزام ثنائي الخامة بزخرفة خضراء يتماشى بشكل لطيف مع القوالب الفوقية التي تبطن التاج والغلاف وكذلك مع العلامات الموجودة على الحافة.

وفي العام 1995، كانت دار روجيه دوبوي قد تأسست على يد كارلوس دياس وروجيه دوبوي وسعت بشكل دؤوب لتحتل مكاناً مميزاً بالصدارة في عالم الساعات الفاخرة المعاصر حيث تأتي ابتكاراتها جريئة بخبرة شاملة في مجال أرقى آليات صناعة الساعات من خلال تصاميم معبّرة وملُفتة للنظر.