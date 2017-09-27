رونالدو الكريم يتفوق على منافسه البخيل ميسي !!

تفاعل معجبو البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم فريق ريال مدريد، مع اللقطة التي التقطتها الكاميرا وهو يحضن معجباً اخترق ملعب سيغنال ايدونا بارك، أمس الثلاثاء، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقي دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني، في إطار دوري أبطال أوروبا.

واعتبر نشطاء على موقع التواصل “فيسبوك”، أن “رونالدو” غالباً ما يتفوق على منافسه “ليونيل ميسي” نجم فريق برشلونة، في الشق الخاص بتفاعله مع الأحداث الإنسانية، مستحضرين كيف أحرج “ميسي” سابقاً طفلاً صغيراً أراد مصافحته فتجاهله، كما أنه نادراً ما يسمع عن تبرعات النجم الأرجنتيني طوال مسيرته الكروية مقارنة بمنافسه نجم الريال.

لكن أبرز ما سجله النشطاء عن “ميسي” خلال الأسبوع المنصرم، هو تجاهله الزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك وخلف أكثر من مئتيْ قتيل، فلم يعلن أي تضامن يذكر، مقابل ذلك سارع “رونالدو” إلى نشر رسالة تضامنية مع ضحايا الزلزال وهو الشيء الذي تلقى عليه نجم الريال الكثير من الثناء والشكر من معجبيه على مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويبقى “رونالدو” واحداً من ألمع نجوم كرة القدم المؤثرين على مستوى العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، فقد تبرع في 2012 بقيمة حذائه الذهبي البالغ مليون ونصف يورو لأطفال غزة، كذلك عندما وجه رسالة مؤثرة السنة الماضية لأطفال سوريا، كما تبرع لصالح طفل بمبلغ 83 مليون دولار لإجراء عملية جراحية في الدماغ، وتبرع بهبة مالية بلغت قيمتها 165 ألف دولار لتشييد مركز طبي لعلاج السرطان بمسقط رأسه بالبرتغال، كما تبرع بــ 5 ملايين يورو لضحايا زلزال النيبال، وأيضا تبرع بالمكافأة المالية التي حصل عليها من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لعائلات ضحايا تفجير مدينة مانشستر.

الأكثر من ذلك، فقد كشفت إحصائيات المنظمة الأمريكية المتخصصة في الأعمال الخيرية، والتي أعدت تقريراً قبل سنتين رصدت فيه حجم الأموال التي يصرفها نجوم الرياضة في العالم “DoSomething” أن “رونالدو” جاء على قائمة الرياضيين الأكثر إقبالاً على التبرع لفائدة الأعمال الخيرية في العالم، وهي القائمة التي غاب عنها “ميسي.”

يذكر أن أبرز نجوم كرة القدم في العالم كانوا قد أعلنوا عن تضامنهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المكسيك مؤخراً، أمثال: “سيرخيو راموس”، “لويس سواريز”، “أنطوان غريزمان”، “نيمار” وغيرهم، في حين خلت صفحة “ميسي” من أي تفاعل مع الحدث وهو ما استحضره نشطاء خلال مقارنتهم لشخصية “رونالدو” مع منافسه “ميسي.”