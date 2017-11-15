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رويدا عطية تستنشق عبق العمالقة في مصر

بقلم

نوفمبر ١٥ ,٢٠١٧

تألقت النجمة السورية- المصرية رويدا عطية في مهرجان الموسيقى بنسخته السادسة والعشرون في دار الأوبرا المصرية.

فقد شاركت النجمة رويدا عطيه في مهرجان الموسيقى في دار الأوبرا المصرية، وخطفت أنفاس الجمهور حين غنّت أغنية “ساعات ساعات” للشحرورة صباح، و”أما براوه” وأغنية “يا حبيبتي يا مصر”.

وأدّت رويدا أغنيتين خاصتين بها، هما: “شو سهل الحكي ” و”المفيد المختصر ” لأول مرة على المسرح. كما حملت رويدا محبة أهل سوريا إلى أهل مصر، حيث غنّت مدلي للفنان الكبير صباح فخري. وقد شاركها في أداء أغنياتها في الحفل أكثر من 60 عازفاً.

وعبّرت رويدا بطريقتها الخاصة على الفيسبوك، عن مشاركتها في أهمّ وأعرق دار أوبرا في العالم العربي، فقالت: “‏بعد حمد وألف شكر، ليلة أمس..حلم..سنوات. عطاء..خذلان.. قوة من بعد ضعف.. إلى أن اعتليت أحلامي محلقة وسط قلوب نقية.. سكنت الأحداق وطرقت أبواب المحبة، وتوحدت أنا وصوتي واستنشقت عبق العمالقة، ورفعت الرأس شامخة كوطني حيث ترعرعت وتربيت. أهدي نجاحي أولاً إلى سوريتي، وأهديكم أنتم أحبائي ورفاق دربي.

وألف ألف شكر لكل قلم كتبني ولو بحرف. شكراً للصحافة العربية والمصرية بشكل خاص، وشكراً شعب مصر الحبيبة على حسن الاستقبال والضيافة. ولكل القائمين على دار الأوبرا المصرية، أحييكم أحبائي، والقادم أجمل بإذن الله”.

يُذكر أنّ الفنانة رويدا عطية، نصفها سوري والنصف الآخر مصري.

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