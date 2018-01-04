رويدا عطيه تحصد نجاحات جديدة

ألهبت النجمة رويدا عطيه حماس الحضور خلال الحفلين الناجحين اللذين أحيتهما ليلة رأس السنة في لبنان، واللذين استمرا حتى ساعات الصباح الأولى.

أحيت رويدا عطيه حفلاً في منطقة كفرذبيان- فاريا وآخراً في أوتيل ومنتجع بزمار بالاس في لبنان، ليلة رأس السنة، فشاركت جمهورها باستقبال العام 2018 بأجمل الأغنيات.

قدمت رويدا باقة من أجمل أغانيها الشهيرة مثل “شو سهل الحكي”، “ضرب العصى”، “الرقصة الأولى” ومدلي قدود حلبية. بالاضافة إلى باقة من الأغاني القديمة مثل “بتونس بيك”، “جرحونا”. كما قدمت تحية لروح الراحل الموسيقار ملحم بركات من خلال أغنية “على بابي واقف قمرين”، فألهبت الحضور حماسة.

يُذكر أنّ رويدا بصدد تحضير وتصوير أغنية جديدة تطلقها تزامناً مع عيد العشاق من كلمات وألحان عماد خوري، وإنتاج المولى بروداكشن.

وتتحضر رويدا لإحياء حفل في قبرص بتاريخ 27 يناير الجاري في فندق “ميريت رويال”، وللقاء الجالية العربية في أوروبا واستراليا قريباً.