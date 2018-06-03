رياضات مرحة ومسلية تمنحك الرشاقة

على رغم من اقتناعك بضرورة ممارسة الرياضة لصحتك الجسدية والنفسية، إلاّ أن خوفك من الملل ومن الرتابة يُبعدك عن النادي أو عن التمارين الرياضية بكل أشكالها، إلا أن هناك بعض التمارين المسلّية والتي تجعلك تنتظرينها من حصّة الى أخرى وتعتلي قائمة أولوياتك وذلك لإثارتها، سنقدمها لك في السطور التالية:

الزومبا: برنامج رياضي يكتسح بشهرته اهتمامات خبراء الرياضة في كل العالم نظراً لفعاليته ولشعبيته الواسعة لأنه بجعلك تمارسين الرياضة بمتعه، حيث ترقصين، وتضحكين، وتصرخين عالياً وتسابقين الإيقاع، وبعد الانتهاء مباشرةً ستلاحظين كم بذلت من المجهود وكيف أنّ كتلتك العضلية بدأت تظهر إلى جانب خسارتك الواضحة للوزن.

اليوغا: إن كنت من اللواتي يملن إلى الهدوء أو يبحثن عن سبيل للتقرّب من النفس ولم تصبح اليوغا بعد من ضمن تفاصيل أسلوب حياتك، فهذا يعني أن تغييراً جوهرياً يجب أن يدخل في صلب حياتك، فهذه الرياضة اليابانية الجذور، تقوّي عضلاتك، وتمنحك القوام الرشيق بحركاتها الكثيرة والمتنوّعة، وتخرجين معها من صخب الحياة والضجيج، كما تعالج آلام الظهر والمفاصل وتعزّز وقفتك.

التأرجح : عانقي الطفل في داخلك واذهبي إلى أقرب حديقة عامّة، وادفعي نفسك بكلّ ما أوتيت من قوّة، لتستمتعي بالهواء وهو يلفح وجهك وبذكريات الأيام السعيدة ولكن لا تسترسلي لأكثر من نصف ساعة لأنّ هذا التمرين الذي يشدّ الزنود والأرجل قد يسبب لك تشنجات في العضلات، فهو من التمارين القاسية بعض الشيء حتّى ولو كان مرحاً ومسلياً.

الترامبولين : لمحبّات المغامرة وتحدّي النفس ننصحك بالقفز على الترامبولين، وبعد نصف ساعة من هذا التمرين الذي ستضعينه في خانة المرح والضحك ستشعرين بأنفاسك وكأنّها ستنقطع إلا أن هذا ليس إلا دليل قاطع على ممارستك ثلاثين دقيقة من تمارين الكارديو الصارمة، التي تشدّ كل الجزء السفلي من الجسم؛ من الخصر إلى أخمص القدمين.