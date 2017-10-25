ملكة جمال أمريكا السابقة ريما فقيه حامل بطفلها الثاني

انتشر خبر حمل ريما فقيه ملكة جمال أمريكا السابقة التي تنحدر من أصول لبنانية، وكشف عن هذا الخبر زوجها المنتج اللبناني وسيم صليبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً بأن طفلهما الثاني سيكون ولداً وانتقي له من الأسماء “سال”، وعمت الفرحة وسط المقربين وكذلك المعجبين والمتابعين، ولم يترددوا في تقديم التهاني بمناسبة الإعلان عن هذا الخبر السعيد، وكذلك الصحة والعافية للأم والمولود الجديد.

غمرت قلب المنتج اللبناني وسيم صليبي فرحة كبيرة، لذا فضل أن يتقاسمها مع الجمهور بعد أن صارت زوجته ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه حاملاً بطفلهما الثاني. وجاءت طريقة الإعلان عن الخبر السعيد بطريقة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أن ابنته الوحيدة “ريما” لن تبقى وحيدة، لأن شقيقها «سال» في طريقه للمجيء إلى هذه الحياة، وسرعان ما تدفق سيل من التهاني على هذا الثنائي، وانهالت عليهما الدعوات حتى تنعم ملكة الجمال “ريما” وطفلها بالصحة والسلامة.

كانت ملكة جمال أمريكا السابقة قد اعتنقت الديانة المسيحية قبل زواجها من المنتج وسيم صليبي بتاريخ 15 مايو 2016، واختار هذا الثنائي أن ينظم حفلي زفاف، فأقيم الحفل الأول في أجواء وصفت بالملكية الأسطورية في بيروت وحضرها النجوم والمشاهير العرب، بينما حفل الزفاف الثاني فضل أن يكون بلوس أنجلوس، من أجل مقاسمة الفرحة مع أصدقائهما في الخارج، وأثمرت علاقة الزواج بابنة سميت ريما شهر يناير الماضي.