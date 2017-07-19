بفيلمها “أيقظني” ….السعودية ريم البيات تتوج بجائزة أحسن إخراج في مهرجان مدريد السينمائي

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اقتنص الفيلم الروائي القصير “أيقظني” للمخرجة السعودية ريم البياتي، جائزة أحسن إخراج في مهرجان مدريد السينمائي، وكان هذا العمل الفني قد عرض خلال الدورة الماضية لمهرجان دبي السينمائي، وشارك في مسابقة الأفلام الخليجية القصيرة حيث لفت الانتباه بشكل محسوس.

بالفعل أثبتت المخرجة الخليجية ريم البياتي مستواها العالي في الإخراج باعتراف دولي، وجاء ذلك خلال مهرجان مدريد السينمائي، بعد اختيار فيلمها للفوز بجائزة أحسن عمل إخراجي، علما ًأن الفيلم يسلط الضوء على قصة سيدة اسمها “سلام” توجد في منتصف عمرها لكنها تمر بأزمة اكتشاف شخصيتها وتحقيق طموحها، في ظل العراقيل الاجتماعية حيث تعيش وحيدة ومنعزلة ، وتبذل جهداً من أجل العودة لممارسة هوايتها، وتضطر خفية وبعيداً عن الأعين العمل كمدربة للرقص، وتبقى أحاسيس الشعور بالذنب تطاردها وتحاصرها، ويمكن القول أن هذا الفيلم يعالج زاوية مهمة من حياة أي امرأة تملك طموحاً وبعد ذلك تخاف من ردة فعل المجتمع، كونه يتعارض مع العرف ومرفوض من طرف محيطها.

وشارك في بطولة هذا العمل الفني المتوج، كل من الممثل إبراهيم الحساوي وسمر البيات وإلى جانب كل من عهد كامل و سماح زيدان و راشد الورثان وفيصل الدوخي، وقام بكتابة قصة الفيلم المخرجة ريم البيات إلى جانب أحمد الملا، أما أحمد الشايب أشرف على عملية إنتاجه.

تجربة الإخراج بالنسبة للمبدعة ريم البيات بدأت مع فيلم يحمل عنوان “دمية”، ثم أشرفت على إخراج فيلم “ظلال”، وبعد ذلك طرحت فيلمين وثائقيين، وآخر أعمالها كان فيلمها الروائي القصير “أيقظني”، يذكر أن هذه المخرجة حريصة على ملامسة القضايا التي تعني المرأة السعودية، وتعد من خريجات معهد الفنون في بريطانيا عام 2005، بعد حيازتها على الشهادة الوطنية في التصوير، وأجرت بالمقابل في نفس المعهد دورة خاصة في الإخراج السينمائي.