ريهانا تعجب بلوحة تغريد بقشي حول قيادة المرأة السعودية للسيارة

حصدت لوحة الفنانة تغريد بقشي اهتماماً واسعاً من حسابات التواصل الاجتماعية عربياً وعالمياً، حيث قامت النجمة العالمية #ريهانا، وإيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي بالتغريد بها واستخدام اللوحة مع تهنئة بقرار قيادة السيارة للسعوديات.

وتظهر اللوحة سيارة من نوع لكزس، وتقف عليها امرأة سعودية بكامل حجابها، وتروي تغريد بقشي قصتها قائلة “عملت على مجموعة كبيرة من اللوحات تطالب بأن تقود المرأة السيارة، وبدأت بهذا المشروع منذ عام 2012، ورسمت مجموعة كبيرة وأغلبها تم اقتناؤه لوعي المجتمع بحجم الموضوع وأهميته، فكانت لي سلسلة من الأعمال نشرتها على حساباتي بالتواصل الاجتماعي”.

وأضافت: “هذه اللوحة تحديداً كانت تحمل حلم الطفولة، كنت أذكر بالتلفزيون دعاية لسيارة لكزس، وكان فوقها كاسات كثيرة، وتمشي بسرعة قصوى والكاسات كانت ثابتة، فشدني هذا الإعلان ورسخ في ذاكرتي اللكزس”.

وتابعت أنها ستشتري واحدة عندما تقود السيارة، ومع المطالبة بقيادة السيارة قررت بقشي أن ترسم لوحة، ووضعت للسيارة اللون الأخضر بلون علم المملكة، كما رسمت نفسها مع السيارة. وقالت: “اقتنت شركة عبداللطيف جميل اللوحة من عامين تقريباً في متحف خاص بالفنون”، ولكن شهرة الصورة جاءت بعد أن استشهدت بها الفنانة ريهانا، ووضعتها ضمن تغريدتها مع عدم ذكرها لصاحبة اللوحة، إلا أن كثيراً من المهتمين والمتابعين عرفوا أن هذه من لوحاتي، لمعرفتهم بصمتي الواضحة في لوحاتي”.

الجدير بالذكر أن النجمة العالمية ريهانا كانت قد هنأت #السعوديات بقرار السماح للمرأة بقيادة #السيارة، وقالت عبر حسابها في # انستغرام : “أحببت تقدم المرأة في السعودية وقدرتها الآن على قيادة السيارة”.

ثم وظفت في تدوينتها لوحة للفنانة التشكيلية السعودية تغريد البقشي والتي تتعلق بقيادة #المرأة، كما حظي هذا القرار بردة فعل كبيرة في الأوساط الدولية وكان من ضمن المهنئين للمرأة السعودية #إيفانكا #ترمب، التي علقت عبر حسابها في تويتر قائلة: “اليوم كان يوما تاريخياً للنساء في #السعودية، بعد قرار رفع الحظر على قيادة المرأة”.