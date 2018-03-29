حفل زفاف اسطوري لغدير السبتي وأحمد الفردان بحضور نجمات الخليج

عاش الوسط الفني الخليجي حفل زفاف فخم يمكن وصفه بالأسطوري للفنانة الكويتية غدير السبتي، التي ارتبطت رسمياً بالمخرج البحريني أحمد الفردان بعد قصة حب قوية، وما لفت الانتباه أن العروس تألقت بفستان زفاف ضخم الحجم ومثير في قصته، وجاء من توقيع المصمم الكويتي “جيسميكو”.

بالرغم من أن الفنانة الكويتية غدير السبتي في عمر ال 43 عاماً، وكانت من قبل متزوجة وأم لولدين، لكنها ارتأت أن تحتفي بزفافها الثاني بطريقة فخمة وساحرة، تعبيراً منها عن سعادتها الكبيرة، وسرعان ما انتشرت صور وفيديوهات من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهاطلانهالت على إثر ذلك سيلاً من التهاني للعروسين المتحابين، وأثبتت غدير بأنه يمكن للمرأة أن تحتفي بزواجها بطريقة أسطورية، حتى وإن كان زواجاً للمرة الثانية وأماً سبق لها أن أنجبت أطفالاً.

بالفعل يمكن القول أن العريس أحمد الفردان تمكن من إقناع غدير بخوض تجربة زواج ثانية، لأنها كانت تعتبر أن الزواج مشروع فاشل، بل أكدت في السابق بأنها لن تفكر في الارتباط مرة أخرى، لذا جاء خبر زواجها بالمفاجأة التي صدمت جمهورها بعد أن تخلت عن قناعتها السابقة.

والجدير بالإشارة فإنه حضر إلى حفل الزفاف عدد كبير من فنانات الخليج العربي، نذكر من بينهن بثينة الرئيسي وشيماء علي وليلى عبد الله وإلى جانب أميرة محمد وإلهام الفضالة والقائمة طويلة، حيث قامت العديد منهن بنشر صور الزفاف على صفحاتهن الشخصية عبر موقع انستغرام.