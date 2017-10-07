بالصور: حماقي وأيتن وأحمد زاهر يحتفلون بزفاف المطرب تامر عاشور

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة على حضور عقد قران الفنان “تامر عاشور” على “سمر أبو شقة.”

الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الفخمة المطلة على نهر النيل، حضره العديد من الفنانين المقربين من الفنان “عاشور” في مقدمتهم الفنان “محمد حماقي”، “أحمد زاهر”، “شيماء سيف”، “زيزي عادل”، “محمد شاهين”، “حاتم فهمي”، “مي القاضي”، “إسلام جمال”، “مروان محسن”، “مصطفى محفوظ”، والفنان “رامي جمال” وحرمه، “أيتن عامر” وزوجها، والمنتج “هاني محروس” وزوجته و”تامر حسين” و”إسلام زكي.”

كما عرف الحفل حضور نجم كرة القدم المصرية، عميد منتخب مصر ولاعب فريق الأهلي السابق “أحمد حسن”، وعدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من بينهم الشاعر الغنائي “أمير طعيمة”، “خالد تاج الدين”، “أحمد ابراهيم”، “عمرو يحيى”، “وليد سعد”، و”أحمد عبد السلام”، وعدد كبير من أصدقاء العروسين.