بحضور أهل الفن…. حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح في القفص الذهبي

احتفل الفنان الكوميدي حمدي الميرغني بزفافه على زميلته في فرقة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح ليلة أمس، جاء الحفل بأحد فنادق القاهرة الفارهة والمطلة على النيل.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من النجوم كان أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وحسن الرداد وكريم فهمي و شيكو وأمير صلاح الين ومحمد ثروت وأشرف زكي وماجد المصري وسليمان عيد وأحمد رزق وأحمد فتحي وأحمد زاهر وأكرم حسني وهنا الزاهد وإيهاب فهمي وشيماء سيف وروجينا وسارة سلامة.

كما لم يغب نجوم مسرح مصر عن الحفل حيث تواجد علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أسامة ومحمد أنور وكريم عفيفي وأيضاً النجمة ويزو وخطيبها.

ومن المخرجين رصدت الكاميرات حضور معتز التوني وكريم السبكي وخالد جلال إضافة إلى المنتج محمد السبكي. أحيا الحفل الفنان هشام عباس، والمطرب الشعبي حكيم،إلى جانب أوكا وأوتيجا.

اختتم النجم حكيم الحفل بأغنيته الشهيرة “السلام عليكم” وذلك خلال خروج الجمهور من القاعة وتوديع العروسين.