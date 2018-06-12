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بعد سنوات من الانكار رسميا: زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني بعد العيد

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يونيو ١٢ ,٢٠١٨

اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الاعلام المختلفة بالأخبار المتداولة عن النجم عمرو دياب وعلاقته بالفنانة دينا الشربيني، وتكهن الجميع بأن العلاقة سوف تنتهي بالزواج، لا سيما الحضور الدائم للنجمة دينا الشربيني بالمناسبات الشخصية لعمرو دياب وعائلته.

وقد حرص عمرو دياب وكذلك دينا الشربيني على نفي كل ما يتردد حول هذه العلاقة، واعتبرت دينا الشربيني أنها مجرد علاقة صداقة، في حين وصفها عمرو دياب ذات مرة بأنها مجرد علاقة عمل.

غير أن هذه العلاقة أصبحت أكثر وضوحا بصورة تدريجية. وقد نشرت العديد من المصادر الاعلامية خبر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.

بل وتم تسريب أسماء المعازيم والمدعوين لحفل الزفاف أيضا. وقد شملت القائمة مجموعة من الفنانين المقربين مثل أحمد السقا و عادل امام ونجليه رامي إمام ومحمد إمام ومحمد  هنيدي وحميد الشاعري وتامر حبيب وأيضا محمد منير والفنانة أصالة وزوجها طارق العريان ومحمد فؤاد ومحمد منير وخالد سليم والشاب خالد.

أما المفاجأة فكانت شيرين رضا زوجة الفنان عمرو دياب الأولى.

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