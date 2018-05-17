الزفاف الملكي في ورطة والد العروس لن يحضر.. فمن سيزفها الى الأمير هاري؟

قرر والد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل عدم حضور مراسم حفل زفاف ابنته على الأمير هاري، والمقرر إقامته يوم السبت القادم.

وقد اتخذ الأب لهذا القرار بعد الفضيحة الأخيرة للتقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا.

حيث أفادت هذه التقارير أن والد العروس اتفق مع أحد المصورين كي يقوم بعمل صور مصطنعة له مع ابنته كي يبيعها لحسابه الشخصي، ومن ثم ينتهز الفرصة لجني المزيد من الأموال، وعلى إثر ذلك أصيب الرجل بأزمة قلبية وقرر مقاطعة الزفاف كي لا يحرج ابنته كما قال هو.

سوف يقام الزفاف بكنيسة سان جورج في وندسور يوم السبت القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بريطانيا.

وفي حال عدم حضور والد العروس سوف يكون لزاما علىها اختيار من سيزفها الى الأمير هاري.

وهنا يكون أمام ميغان 5 اختيارات، حيث يمكنها الاستعانة بوالدتها “دوريا راغلاند” وهو إجراء متبع في حالة وفاة الأب أو فقدانه، وهذا الاختيار هو الأقرب للحدوث نظرا للعلاقة القوية بين ميغان وأمها.

أما الاحتمال الثاني فيتمثل في الاستعانة بالأمير تشارلز والد الأمير هاري، والذي لن يكون لديه أي مهام ملكية خلال مراسم الزفاف، مما يرشحه بقوة للقيام بهذا الدور.

ويمكنها الاستعانة بالأمير فيليب جد الأمير هاري إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك، لكن صعوبة هذا الاختيار تكمن في أن الرجل متقدم بالعمر (96) عاما، كما قام الرجل قبل ذلك باستبدال مفصل الورك، مما يشكل صعوبة عليه لأنه سيكون مضطرا الى السير لمسافة 110 خطوة ليزف ميغان الى الأمير هاري.

وربما يغيب الجد عن مراسم الزفاف من الأساس بسبب هذه المشكلات الصحية.

ربما يكون الاختيار الرابع أكثر واقعية، ونقصد هنا الأمير وليام الأخ الأكبر للأمير هاري وصهر ميغان في المستقبل.

ومما يرجح كفة هذا الحل أنه حدث قبل ذلك في العائلة الملكية وتحديدا عام 1960.

فخلال مراسم زفاف الأميرة مارجريت من أنطوني أرمسترنغ قام صهرها الأمير فيليب بزفافها بعد وفاة والدها الملك جورج عام 1952.

ربما يكون ذلك حلا عمليا في نظر البعض، لكن يرى آخرون أن الأمير هاري ربما يحتاج الى أخيه الأكبر في هذا اليوم، ولابد وأن يكون بجواره.

أما الحل الأخير فيتمثل في أن تقوم ميغان بزفاف نفسها، بحيث تسير وحدها في ممر كنيسة سان جورج، وهذا الأمر يتوافق مع شخصية العروس تماما، حيث سبق وأن أكدت أنها تحب الاستقلالية، كما أنها تتمتع بشخصية قوية مكنتها من الانضمام الى واحدة من أشهر العائلات في العالم. على أية حال سوف ينكشف الأمر بوضوح بعد غد السبت عندما تتوجه أنظار العالم الى قلعة وندسور لمشاهدة مراسم الحفل المنتظر.