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وسام بريدي وريم السعيدي يختاران ميلانو للاحتفال بزفافهما

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ١٠ ,٢٠١٧

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اختار الثنائي وسام بريدي وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي مدينة ميلانو الايطالية، للاحتفال بحفل زفافهم بعد علاقة حب كبيرة جمعتهما، لكن يبدو أنهما ينويان إقامة حفل ثان سيكون كبيراً في لبنان بشهر سبتمبر القادم، وحرصت العروس على إعلام جمهورها بالخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد عقد الإعلامي اللبناني وسام بريدي قرانه على عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، وفضلا أن يكون حفل الزفاف بمدينة ميلانو الساحرة، وقد نشرت العروس الشابة ريم على حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بزوجها وكتبت عليها عبارة “1 أيلول”. أي أنها تعلن عن موعد زفافهما في لبنان.

الجدير بالإشارة فإن عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي اعتبرت خلال أحد التصريحات الإعلامية أنها لا تنجذب نحو حفلات الزفاف الضخمة بل ترى أنه لا فائدة منها.

أما القصة الغرامية التي جمعت بين الثنائي وسام بريدي وريم السعيدي، يرجح أن تكون قد اشتعلت خلال برنامج “رقص النجوم” الذي شاركا فيه ، وبعد ذلك سمحا لنفسيهما بالظهور مع بعض، مكذبين وجود أي علاقة تربطهما أمام الإعلام ، لكن ريم السعيدي وضعت حد لهذا السر وكشفت عنه في برنامج “منا وجرّ”، وبعد ذلك خرج ووسام عن صمته معترفاً بالحب الكبير الذي يكنه لريم، وقال أنه فضل إخفاء علاقتهما بناءاً على رغبة ريم.

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