زكرياء غفولي يحتفل بأول 25 مليون مشاهدة في مشواره الفني

يواصل خريج برنامج The Winner Is المغربي “زكرياء الغافولي” جني ثمار نجاح أغنيته الأخيرة “حبينو”، حيث بلغت أزيد من 25 مليون مشاهدة منذ طرحها على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “اليوتيوب” قبل شهرين، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الرقم منذ بداية مشواره الفني.

وعرفت الأغنية انتشارا واسعا بالمغرب، لتصبح من بين أكثر الأغاني طلبا ببعض الإذاعات المحلية، وكان لون الأغنية المعتمد على إيقاع أمازيغي سببا في نجاحها، كما أن كلماتها كانت خالية من الابتذال الذي اعتمده العديد من الفنانين المغاربة منهم في أغانيهم منذ انتشار الأغنية المغربية عربيا، بينهم “أسماء لمنور” في أغنية درتي لي الطيارة، و”حاتم إدار” في أغنية بنات الدنيا، وغيرهما من الأغاني التي تلقت انتقادات شديدة.

وفي سياق مختلف، يشارك “زكرياء الغافولي”، في الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث سيحيي حفله الاثنين 25 يونيو المقبل على منصة سلا، وهي المشاركة الثانية له في موازين، حيث سبق وأن شارك خلال نسخة 2013 وقدم فقرته قبل صعود الفنان اللبناني “عاصي الحلاني.”

كما سيطل ”الغافولي” على الجمهور المغربي من خلال تتر السلسلة الكوميدية العائلية ”ماشي بحالهم”، التي ينتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم على القناة الأولى المغربية.