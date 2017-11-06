زهرة الياسمين علاج رائع لمشاكل الجلد والشعر

تعتبر نبتة الياسمين نوع من أنواع الأزهار ذات الرائحة الفواحة، ولها أزهار بيضاء أو قرنفلية أو صفراء، تنشر رائحة عطرية رائعة وجميلة، وتلقّب بملكة الزهور وذلك لأنّها تستخدم منذ القدم في صناعة العطور، كما تستخدم زهرة الياسمين و الزيت العطري المستخلص منها على نطاق واسع في مستحضرات التجميل، وتنمو في مناطق حوض البحر المتوسط والمناطق شبه المدارية والمدارية وجنوب شرق آسيا والمناطق المعتدلة.

ومن رقة زهرة الياسمين في شكلها وعذوبة رائحتها، أصبح الشعراء يصفون حبيباتهم بها، فهي رمزاً للمشاعر العميقة والسعادة والأناقة.

فوائد أزهار الياسمين:

معالجة مشاكل الجلد

تعد آمنة على الجلد ويفضل أن تستخدم مخلوطة مع بعض الزيوت مثل: زيت اللوز الحلو، وزيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند.

إزالة الروائح غير المرغوب بها مثل رائحة العرق.

يساعد في الحصول على البشرة الناعمة وذلك من خلال أخذ قطرات من زيت زهرة الياسمين ووضعها في ماء الاستحمام وينقع الجسم بها لمدة عشر دقائق.

تخفف من علامات الندوب والتمدد والجروح وحروق الشمس والتي قد يعاني منها الجلد من خلال استخدامها مخلوطة بالفازلين.

فائدة زهرة الياسمين للشعر

تعتبر بلسم طبيعي للشعرالمجعد وذلك من خلال غلي خمسة عشر زهرة من الياسمين بالماء ثم تترك لتبرد ثم يشطف الشعر بماء النقيع.

تطول وتقوي الشعر وتمنحه اللمعان وتحافظ على لونه الطبيعي.

يقضي على القمل بالشعر: من خلال إحضار القليل من زيت زهرة الياسمين ويطبق على فروة الرأس والشعر.

تعمل على حفظ رطوبة فروة الرأس وتمنع تساقط الشعرعند استخدام زيت الياسمين مع زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

فوائد أخرى لزهرة الياسمين