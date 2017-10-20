بالفيديو أحمد سعد وسمية الخشاب في القفص الذهبي رسميا

كثيرا ما ترددت الشائعات حول العلاقة التي تربط الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب. كانت الفنانة ريم البارودي أول من كشف عن هذه العلاقة، بل وأكدت في أكثر من مرة على زواجهما بالفعل، كانت هناك العديد من المصادر التي تسارع بالنفي وأخرى تحاول إثبات العلاقة.

ويبدو أن الطرفين أرادا كتابة النهاية لهذه العلاقة. فقد أعلن منذ قليل الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية “فيسبوك” أنه سيتم عقد قرانه غدا الجمعة على الفنانة سمية الخشاب.

وأكد سعد على أن حفل عقد القران سوف يقتصر على حضور عدد قليل من الأهل والمقربين فقط، وبهذه المناسبة نشر أحمد سعد فيديو خاص أهداه الى سمية الخشاب، الفيديو عبارة عن مشاهد جمعة الخشاب وسعد خلال رحلتهما الى فيينا مع اهداء أغنية جديدة خاصة بهذه المناسبة، على الفور قامت الان سمية الخشاب بنشر الفيديو على صفحتها الرسمية معلقة” حبيبي وشريك عمري وأحلى ما في دنيتي يا احمد” وبهذه المناسبة تهنئ اليقظة للعروسين متمنين لهما المزيد من السعادة.