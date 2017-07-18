زواج “إيفان شبيغل” مؤسس سناب شات والعارضة ميرندا كير في حفل صغير

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ارتبطت عارضة الأزياء الأسترالية الحسناء ميرندا كير من رجل الأعمال الأميركي، مؤسس تطبيق سناب شات إيفان شبيغل، وأقيم حفل الزفاف الصغير في حديقة منزل الزوج الخلفية لكنه جاء في حلة فخمة، بحضور أقارب وأصدقاء الزوجين المقربين، حيث لم يتعدى عددهم ال45 مدعو، علماً أن الحديقة التي احتضنت الحفل جاءت شبه مرصعة بالورود الجميلة والمتنوعة الألوان حيث عطرت المكان بشكل رائع.

جاءت إطلالة العروس “ميرندا كير” ساحرة، أسرت بها أعين الضيوف، وعلى اعتبار أنها ارتدت فستان زفاف أنيق، صممته لها دار “ديور” وجاء من توقيع أنامل وإبداع المديرة الفنية الجديدة “ماريا غراتسيا شيور”، حيث استوحته من فستان الأميرة جريس كيلي، الذي صمم لها في حفل زفافها على أمير موناكو عام 1956.

أول لقاء تعارف جمع بين العروسين ميرندا وشبيغل، كان في حفل عشاء ل”لويس فيتون” بمدينة نيويورك عام 2014، وبعد ذلك تواعدا بالخروج مع بعضهما البعض في سنة 2015، علماً أن العروس سبق لها الزواج من النجم أورلاندو بلوم ولديها منه ولد بعمر 5 أعوام، ويعد إيفان شبيغل أحد أصغر الميليارديرات في العالم حيث يقل عمره عن 35 عام.