آخرها حفل عيد ميلاده…… دلائل قوية على زواج الهضبة ودينا الشربيني

ما بين الحين والآخر تثار العلاقة بين الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني وتنتشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الآونة الأخيرة طرأت العديد من الأحداث التي تؤكد زواجهما على الرغم من عدم الاعتراف رسميا بذلك.

حفلة عيد ميلاد الهضبة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة أكبر بكثير من مجرد المشاركة في عمل فني، فقد رقصت دينا الشربيني دون غيرها من الحضور، كما اقتصر الحضور على عدد محدود من الضيوف.

إضافة إلى ما تقدم فقد تجاهل أبناء عمرو دياب وزوجته لهذا الحدث، ولم يقم أحدا من أبنائه أو زوجته بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

قبل مناسبة عيد ميلاده احتفل عمرو دياب مع دينا الشربيني بمناسبة تأهل المنتخب المصري ووصوله إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وليس من الطبيعي مرافقته على متن طائرته الخاصة والسفر للخارج لمرات عديدة.

كل هذه الدلائل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن العلاقة بينهما تتخطى حدود زمالة العمل كما ادعى عمرو دياب مؤخرا.