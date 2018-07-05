زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديري… فلم كل هذا الصخب والعويل؟!!

حالة من الجدل الشديد عاشتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، لتكشف عن سطحية طاغية في التفكير لدى فئة كبيرة من الناس.

بدأت هذه الحالة بعقد قران الاعلامي توفيق عكاشه على زميلته حياة الدرديري، بعد ذلك بيومين تمت مراسم الزفاف، مثلما يحدث في العادة. الأمور كلها واضحة ومعلنة للجميع، ولم يكن هناك أي ضبابية أو تمويه كما يحدث كثيرا مع بعض المشاهير.

الى هنا والأمر يسير في مساره الطبيعي، لكن بمجرد انتشار صور ومقاطع حفل الزفاف سادت حالة من النقاشات العقيمة والجدل الشديد بين رواد التواصل الاجتماعي، وظهرت فئة لتؤيد وتبارك الزواج، وعلى الجانب الآخر استنكر البعض لهذه الزيجة، بحجة تقدم العروسين في السن.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سرعان ما انتشرت الاشاعات وحيكت الأكاذيب أيضا.

فقد انتشر خبر كاذب حول نقل توفيق عكاشة الى المستشفى على اثر اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ليلة زفافه.

على الفور خرجت عروسه حياة الدرديري ببيان على الصفحة الرسمية لقناة الفراعين بموقع فيسبوك لتنفي الخبر جملة وتفصيلا، ولتؤكد أيضا انها تستمتع مع زوجها في عطلة لمدة أسبوع قبل الرجوع لمزاولة العمل وافتتاح قناة الفراعين من جديد.

مهما كنت متفقا أو مختلفا مع توفيق عكاشة في وجهة نظرك السياسية، فهذا لا يعطينا الحق في التدخل في حياته الشخصية بهذه الوقاحة الصارخة، لأننا ببساطة لا نقبل على أنفسنا مثل هذه التدخلات.