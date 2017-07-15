زواج الفنانة جوليان هوف من لاعب الهوكي الشهير بروكسل لايش

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اقترنت مؤخراً الممثلة والراقصة الأمريكية وعضو لجنة تحكيم برنامج “دانسنج وذ ذا ستارز ” جوليان هوف، بشكل رسمي من لاعب الهوكي الشهير بروكسل لايش، في حفل حضره أكثر من 200 شخص، ولم تصدق الفنانة نفسها، كونها لم تحلم يوماً في حياتها بحفل زفاف، علماً أن خطوبة هذا الثنائي قد تمت في عام 2015، وقبل ذلك تعرفا على بعضهما البعض بنحو سنة واحدة.

احتفت النجمة العالمية والممثلة الأمريكية الشابة جوليان هوف التي تبلغ من العمر 29عاماً بزواجها من خطيبها لاعب الهوكي الشهير بروكسل لايش، ولم تصدق الممثلة أنها تتزوج في حفل زفاف بهيج، كونها لم تحلم بذلك من قبل، لذا لن تنس هذا اليوم طيلة حياتها، حيث اعترفت لمجلة بيبول الأمريكية قائلة: “..لا أعتقد إنني حلمت بحفل زفافي وأنا صغيرة.. ولكني أعلم إنني سوف أتذكر هذه الحفلة بقية حياتي..”

الجدير بالإشارة فإن النجمة العالمية جوليان، ارتدت فستان زفاف أبيض مصمم من دار أزياء “ماركيزا”، وكان هذا الثنائي قد كشف عن خطوبتهما في شهر أغسطس عام 2015. يذكر أن جوليان هوف ليست ممثلة وراقصة فقط لكنها مطربة كذلك، وأول أغنية طرحتها في عام 2007 حملت عنوان ” Will You Dance With Me”.

وكانت قد شاركت في بطولة سلسلة هاري بوتر Harry Potter في سنة 2001، ومن بين الألقاب التي حصدتها هذه الفنانة الشابة، نذكر الفوز في برنامج الرقص مع النجوم في عام 2004.