بعد أن جمعت بينهما السهام المارقة….. زواج الممثلة شيري عادل من الداعية معز مسعود

بطريقة غريبة وغير مألوفة أعلن الداعية الاسلامي معز مسعود خبر زواجة من الفنانة شيري عادل.

فقد خرج الخبر من المركز الاعلامي لمسلسل “السهام المارقة” والذي أنتجه معز مسعود.

الجزء الأول من المسلسل ضم مجموعة من الفنانين منهم الفنانة شيري عادل وشريف سلامه ووليد فواز وهاني عادل واللبنانية دياموند بوعبود والتونسية عائشة بن أحمد.

ويستعد الداعية معز مسعود لانتاج الجزء الثاني من المسلسل.

يذكر أن مسعود قد انفصل من زوجته المرشدة السياحية بسنت نور الدين.

بعد تردد الخبر في العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان هناك تساؤلا حول

ما إذا كانت شيري عادل في طريقها الى الاعتزال أم أنه سيتركها كي تكمل مشوارها الفني؟

هذا ما سوف تسفر عنه الايام القادمة.