الإعلام التركي يتوقع زواج مريم أوزرلي وباسل الزارو

عادت وسائل الإعلام التركية لتسلط الضوء من جديد على انجذاب النجمة الشقراء مريم أوزرلي نحو الإعلامي المصري باسل الزارو، ورغم نفيهما لوجود أي علاقة حب تربطهما كما تردد في السابق، لكن ذهب الإعلام التركي إلى أبعد من ذلك عندما توقع وجود مشروع ارتباط رسمي قريب بين هذا الثنائي، وأن مريم بالفعل تستعد للزواج من إعلامي عربي.

أثارت صحيفة “وطن” التركية خبراً مازال لم يتأكد بعد من صحته، مفاده أن الإعلامي المصري باسل سوف يرافق مريم أوزرلي من أجل زيارة أسرتها، وتنوي زيارة دبي مرة أخرى لحضور بعض المناسبات، بينما باسل كان قد سافر إلى ألمانيا خلال الأيام الماضية لمقابلة الشقيقة الكبرى لها من أجل التحضير معها لمشروع الزواج وتحديد موعده، وكذلك حتى تتعرف شقيقتها على الرجل الذي اختارته ليكون شريك حياتها، على خلفية أن للنجمة التركية تجربة عاطفية فاشلة ربطتها بحبيبها السابق “جان أتيش” الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة.

يذكر أنه في حالة تأكد هذا الخبر خلال الأيام المقبلة، يمكن القول أن علاقة هذا الثنائي تعد قصيرة العمر، بالنظر إلى أنهما تعرفا على بعضهما البعض منذ حوالي ثلاثة أشهر فقط، أي عندما كان باسل يصور مع النجمة من أجل البرنامج الذي يقدمه.