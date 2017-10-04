حاولا إخفاء الخبر خوفاً من الحسد…..زوجة كيفانج تاتليتوج “مهند”حامل

تداولت تقارير صحفية تركية خبراً مفاده أن مصممة الأزياء باشاك ديزر زوجة النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير باسم “مهند” حامل في شهرين ونصف، ويحرص الزوجان على إخفاء هذا الخبر عن الأعين خوفاً من الحسد، وقام بتسريب الخبر، بعض المقربين منهما.

فقد بدأ مؤخراً ينتشر عبر الصحافة التركية خبر سار لعشاق النجم التركي مهند أو كيفانج تاتليتوج، بعد أن فجر المقربين منه ومن زوجته مفاجأة أن زوجته حامل وتقترب من شهرها الثالث، وذهب من سرب الخبر إلى التأكيد أن مهند وشريكة حياته يعيشان أسعد أيام حياتهما، على اعتبار أنه خلال الأشهر الماضية تم الحديث عن حلم الثنائي في الإنجاب واستعدادهما لخوض تجربة الحمل عن طريق الأنابيب.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج الذي ينتظر خلال عام 2018 ابنه الأول، تزوج من مصممة الأزياء التركية باشاك ديزر في شهر فبراير 2016، وكانت مواقع إلكترونية تركية أشارت إلى خضوع باشاك لعلاج خلال الفترة الماضية، من أجل إنجاب طفل أنابيب بعدما فشلت في الحمل بشكل طبيعي.

يذكر أن آخر عمل فني لكيفانج تاتليتوج مسلسل يحمل عنوان “جسور والجميلة”، علماً أنه يعرض عبر شاشة mbc4.