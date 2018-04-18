حيل لتتعاملي بذكاء مع زوجك المتعلق بأصدقائه

تعاني الكثير من النساء من مشكلة خروج الزوج من البيت وسهره مع أصدقائه لأوقات متأخرة، وأحياناً تصل لدرجة الشعور بالغيرة بسبب تعلق الزوج بأصدقائه، حيث يظهر ذلك التعلق بقضاء وقت طويل مع الأصدقاء بعد انتهاء فترة العمل، حيث يسهر الزوج لساعات متأخرة حتى وإن كان يعاني من إرهاق العمل، وفي السطور التالية أهم الحلول الذكية لتتعاملي مع زوجك المتعلق بأصدقائه.

بعض الأسباب التي تدعو زوجك للخروج والسهر طوال الليل:

تأثر الزوج بمرحلة العزوبية وتعلقه بأصدقائه.

عدم وجود الراحة التي يحتاجها في المنزل.

حيل ذكية للتعامل مع الزوج المتعلق بأصدقاءه

الراحة

يتسبب الشجار الدائم بين الأزواج في هروب الرجل من تلك الخلافات الزوجية إلى مجموعة من الأصدقاء لتبادل النكات والضحك، لذلك في هذه الحالة عليك بتجنب الخلافات الزوجية واحرصي على أن يكون المنزل مكان مريح يمكن لزوجك الجلوس به بدلاً من الخروج مع الأصدقاء.

الحرية

إذا كانت الزوجة ترفض خروج الرجل من المنزل لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء فإن الرجل سيتصرف بعِند وسيخرج ليثبت لها أنه حر ويمكنه فعل ما يريد، لذلك لا تقومي بعمل تصرفات أو التلفظ بألفاظ تتعلق بعدم حرية زوجك في الخروج من المنزل حتى لا يصبح الأمر بمثابة عِند فقط.

الهوايات

يخرج الكثير من الرجال لممارسة بعض الهوايات مع أصدقائه كألعاب الفيديو جيم أو بعض الألعاب التقليدية الأخرى، وفي هذه الحالة فالحل سهل وكل ما يمكنك فعله هو تعلم تلك الهوايات لممارستها مع زوجك في المنزل أو الخروج لممارستها في الخارج.

النقاش

النقاش يساعد في حل العديد من المشكلات الزوجية، كأن تتفقا على أن يخرج يوم أو أكثر في الأسبوع مع أصدقائه مقابل ذهابك إلى إحدى صديقاتكِ أو إحدى أفراد عائلتك كحل وسطي للمشكلة.

المقارنة

لا تقومي بمقارنته بأزواج صديقاتك فهذا الأمر يتسبب في مضايقة الرجل، فمقارنة الرجل بغيره تتسبب في شعوره بالغضب مما يأزم المشكلة.