أفضل الوسائل للتعامل مع زوجك كثير الصراخ

يعاني بعض الأزواج من العصبية الدائمة والقلق المتواصل بسبب كثرة ضغوطات الحياة اليومية سواء في العمل أو المنزل، وانشغاله في تأمين أدّق الحاجات التي تطلبها العائلة منه.

ولا يستطيع الرجل العصبي التحكم في انفعالاته، وهو ما يدفعه إلى القيام ببعض ردود الفعل الحادة من خلال إعتماده الصراخ الدائم والشجار، فكيف تتعاملين مع زوجك كثير الصراخ:

لا تقومي باستفزازه وإثارة غضبه

قد يغضب زوجك ويبدأ بالصراخ لأسباب قد تجدينها تافهة، لكن احذري الاستهزاء به وبأفكاره وأقواله، وإيّاك الضحك على ردة فعله لأن غضبه في هذه الحالة سيتطور وسيثور عليكِ بشكل كبير.

تفهمي صراخه

على الزوجة أن تكون أكثر فطنة أثناء غضب الزوج حتى لو كان غضبه غير مبرر فعليها عدم مجاراته في انفعاله وإعطائه الفرصة ليقول ما يريد، وأن تكون لغة الاعتذار واضحة وصريحة مع إعطائه قيمته وأنه محل تقدير بالنسبة لها ومكانته عالية عندها ما يمنحه الهدوء.

احرصي على استيعاب غضبه

من خلال حركات جسدك تستطيعين أن تقومي بتهدئة زوجك الغاضب واستيعاب غضبه قبل البدء بالصراخ وذلك من خلال تحكمك بملامح وجهك وانفعالاتك فلا تنظري إليه مثلًا باستخفاف أو احتقار، ولا تحرّكي شفتيك بطريقة سخرية تثير غضبه.

اطلبي منه ضبط انفعالاته

ليتمكن زوجك من ضبط انفعالاته والتوقف عن الصراخ في حال غضبه، اتفقي معه بشكل على ضرورة إيقاف النقاش فور تصاعده وانجراره إلى الصراخ حتى تهدأ النفوس وتتمكّنا بعدها من النقاش بطريقة هادئة، ومن المهم عدم دخول أطراف أخرى في الخلاف بينكما إلا في حالات ضيقة جداً، لأن ذلك سيؤدي إلى صعوبة حلّ المشكلة.