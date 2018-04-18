زوجك يلحظ ما لا تعتقدين أنها تلفت انتباهه في مظهرك

اهتمامك بنفسك ضرورة، فهي من الأمور التي تهم زوجك، وعليك ألا تتغافلي عن بعض الأمور التي قد تعتقدين أنها لا تلفت انتباه زوجك، في حين أنه يلاحظها جيداً، وهي:

جفاف شفتيكِ:

شفتاكِ عنوان أنوثتك وأحد الأشياء التي تجذب زوجك، فكثيرًا ما ينظر إلى شفتيك أثناء الحديث، لذا لا تسمحي بألا تكون نظرة زوجك لكِ إلا نظرة إعجاب، واحرصي على ترطيب شفتيكِ باستخدام زبدة الكاكاو والمرطبات الأخرى لمنع تشققها وحتى تظهري دائماً بمظهرٍ جذاب ومثير.

تشقق قدميكِ:

التشقق مشكلة عامة تواجه الكثير منا وخصوصاً في فصل الشتاء، لذلك لا تتركي مجالًا لأي تعليق من زوجك والحل بسيط، فقط رطبي قدميك عدة مرات باستخدام الفازلين أو الكريمات المرطبة أو بالوصفات الطبيعية المرطبة في المنزل.

مظهرك العام في منزلك:

يحب زوجك أن يراكِ دائمًا في أبهى صورة وأن يشعر باستعدادك الدائم لاستقباله، فكوني منتبهة لتلك النقطة، حيث إن هذه من الأمور التي يرصدها الأزواج باهتمام.

شعركِ الزائد أعلى الشفاه:

قد يتكاسل البعض عن إزالة الشعر الزائد في الجسم لبعض الوقت لأنه غير ملحوظ، لكن أول ما قد يلاحظه الزوج بمجرد النظر إليكِ هو الشعر الزائد أعلى الشفاه إذا تركتيه، لذا احرصي دائماً على إزالته حتى لا تتركي له مجال للتعليق أو حتى ملاحظة ذلك.

رطوبة جسمك ونعومته:

اللمس حاسة أساسية في العلاقة بينك وبين زوجك، هذا يعني أنه بمجرد لمسك سيلاحظ زوجك نعومة بشرتك، فهذه من الأمور الأنثوية التي تجذبه، لذا اهتمي باستخدام كريمات الجسم بروائح جذابة ولا تنسي ترطيب جسمك بشكل مستمر.

زيادة وزنك:

الرجال يهتمون كثيراً بمظهرك الخارجي الذي له دور كبير في أنوثتك، لذا احرصي دائماً على الحفاظ على الوزن المثالي، فالوزن الزائد أول ما يلاحظه الزوج قبل ملاحظتك أنت، وعادةً لا يعلق على زيادة وزنك، لذا لا تغفلي هذا الأمر.

نظافتك الشخصية:

لا تتجاهلي نظافتك الشخصية، لأنها من أهم الأشياء التي يلاحظها الزوج فهو يحب ألا يشم منك إلا الرائحة الطيبة وألا يراك إلا بثياب مهندمة ونظيفة في جميع الأوقات، فهو يلاحظ أي عدم اهتمام منك بهذا الأمر حتى ولو كان بسيطاً.