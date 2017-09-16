زياد برجي في فيلم جديد صادم “بالغلط”

يستعد الفنان اللبناني زياد برجي للانطلاق بتصوير فيلمه السينمائي الجديد يوم 20 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بعد فترة تحضيرات دامت عدة أسابيع.

الفيلم الجديد الذي يجمع زياد برجي وشركة “فالكون فيلمز”، بتعاون جديد بعد النجاح الذي حققه فيلم “بغمضة عين” الذي صدر بداية عام 2017 ، يحمل عنوان “بالغلط”.

وحول الفيلم يقول المنتج المنفذ رائد سنان: “العمل مختلف عن كل ما سبق وأنتجناه سينمائياً. فكل ما فيه متطوّر أكثر حتى الدّور الذي سيطلّ به زياد برجي على جمهوره مختلف ونستطيع القول بأنه صادم”.

ومن جهته يعبّر زياد برجي عن حماسه الشديد للعمل الذي يستكمل به نجاحاته المتتالية على صعيد التمثيل ويقول: “هذا العمل تطلّب تحضيرات دامت لأسابيع عدّة ونحن نعمل بجهد ليكون نقلة لنا جميعاً في هذا المجال وخطوة إلى الأمام للسينما اللبنانية”.

العمل من إخراج المبدع سيف الشيخ نجيب، كتابة رافي وهبه، ويشارك فيه إلى جانب زياد برجي الممثلون، دانا حلبي، وسام سعد (أبو طلال)، عباس جعفر، ماهر حداد، هيام أبو شديد، علي منيمنه وسلطان ديب. أمّا الممثلة التي ستخوض دور البطولة إلى جانب زياد سيتم الكشف عن اسمها خلال الأيام المقبلة.

فيلم “بالغلط” من المقرر طرحه في صالات السينما خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد المقبل.